Doorstromer zit ook vast op huizenmarkt

Na de starter krijgt ook de doorstromer steeds minder gemakkelijk een voet tussen de deur in de huizenmarkt in de Randstad. Zelfs woningbezitters die hun oude onderkomen met overwaarde verkopen, hebben lang niet altijd genoeg slagkracht meer om in een van de vier grote steden iets nieuws te vinden, stelt een woordvoerder van De Hypotheker. Die adviesketen publiceert dinsdag een pessimistisch stemmende analyse van de woningmarkt, melden De Telegraaf en het AD.

Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam zijn het terrein geworden van vermogende doorstromers en investeerders. „Alleen vermogende kopers met een overwaarde op hun huidige woning hebben speelruimte”, stelt De Hypotheker.

Wie geen of weinig eigen geld heeft, of nauwelijks overwaarde, is aangewezen op huizen in omliggende gemeenten als Amstelveen en Haarlem, en steeds meer óók op woningen in kleinere dorpen in de buurt van de grote steden. De adviesketen spreekt van een „steeds grotere splitsing tussen vermogende en minder vermogende huizenkopers”.