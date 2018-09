Doorstart voor twee kampeerwinkels Vrijbuiter

Twee van de vier kampeerwinkels van Vrijbuiter maken een doorstart. De megawinkels in Zaandam en Gouda zijn overgenomen door kampeerspecialist Vervat, die zelf ook al een ‘megastore’ voor kampeerartikelen heeft in Rotterdam.

Volgens Vervat is een groot deel van de werkgelegenheid van de twee Vrijbuiters die op zaterdag weer opengaan gered. Vrijbuiter is een begrip onder kampeerenthousiastelingen, net zoals Vervat dat is in de regio Rotterdam. De webwinkel van Vrijbuiter komt naar verwachting eind november weer op gang. De garantie op producten van Vrijbuiter wordt ook overgenomen door Vervat.

Vrijbuiter vroeg begin augustus faillissement aan. Het bedrijf ging volgens de curator ten onder aan een combinatie van ambitieuze groeidoelstellingen en langjarige verplichtingen. Wat er gebeurt met de winkels in Roden en Roermond is onduidelijk. Vervat zegt wel ambities te hebben op termijn ook in het noorden en zuiden weer een kampeerwinkel te openen.

Vrijbuiter was ook eigenaar van tentenmerk De Waard, dat een eigen winkel had in Heerde. Dat merk en die winkel werden eerder al ingelijfd door Sunshine Group, dat meerdere kampeermerken bezit.