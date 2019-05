Doorstart voor taxibedrijf Wegman

Taxibedrijf Wegman maakt een doorstart, waarbij vrijwel alle driehonderd banen behouden blijven. Dat liet CNV Vakmensen dinsdag weten.

Wegman is onder meer verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer in het Groene Hart en ging in april failliet. Talent4Taxi neemt het vervoer per 13 april over. Deze week zijn er gesprekken met de werknemers. Onderhandelaar Fadua Toufik van CNV Vakmensen denkt dat zo’n 90 procent van hen de overstap kan maken naar Talent4Taxi. „Degenen die niet meekunnen met de doorstart, kunnen vrijwel allemaal terecht bij andere taxibedrijven”, voegde hij toe.