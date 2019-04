Doorstart voor kledingketen CoolCat

Kledingwinkelketen CoolCat maakt in Nederland een doorstart onder de vleugels van Retail Beheer. Daarin is de ondernemer en oud-eigenaar Roland Kahn aandeelhouder. Hoeveel van de tachtig winkels precies verdergaan is nog niet duidelijk. Daarover gaat Retail Beheer komende tijd gesprekken voeren met de verhuurders van de panden.

De verkoop van kleding van het merk CoolCat wordt in april nog door de curator voortgezet vanuit de huidige winkels. De nieuwe eigenaar, tevens bekend van modeketen America Today, benadrukt dat de webwinkel actief blijft en dat online een belangrijke rol gaat spelen in de nieuwe strategie.

„We hebben willen voorkomen dat de naam CoolCat zou verdwijnen, omdat vooral online blijkt dat het merk nog steeds springlevend is”, zegt Retail Beheer-bestuurder Jaco Scheffers in een toelichting. Hij wil een nieuwe verkoop- en winkelstrategie ontwikkelen.

Volgens curator David Bos was het realiseren van de doorstart geen eenvoudige zaak. „Er is een biedingsprocedure gevoerd met meerdere gegadigden. Retail Beheer had uiteindelijk de beste papieren.” In de komende weken zal duidelijk worden hoeveel medewerkers voor het merk kunnen blijven werken.

CoolCat werd onlangs failliet verklaard. Het merk is vooral bekend van zijn kleding voor kinderen en scholieren. Bij de in 1979 opgerichte onderneming werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland. Veel van de medewerkers zijn parttimers. CoolCat had ook nog winkels in andere landen, onder meer in België. Die zaken zijn niet betrokken bij deze doorstart.