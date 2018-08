Doorstart transportbedrijf Mooy Logistics

Transportbedrijf Mooy Logistics maakt een doorstart. Het grootste deel van de activiteiten van het eerder deze maand failliet gegane bedrijf worden overgenomen door het Oostenrijkse Gartner. Een distributiecentrum in Hazeldonk wordt aan het Nederlandse VDH verkocht.

De naam Mooy Logistics blijft bestaan en komt in handen van Gartner. Dat bedrijf neemt verder een distributiecentrum in Waddinxveen en de transporttak van Mooy over.

De circa 250 werknemers van Mooy kunnen allemaal mee naar Gartner en VDH. Of dat ook gebeurt, is nog onduidelijk. Een deel van hen heeft al ander werk gevonden, zegt curator Bas Ebels.