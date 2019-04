Doorstart onderdeel drukker Roto Smeets

Drukkerij Senefelder Misset, die onderdeel uitmaakte van het failliete concern Roto Smeets, maakt een doorstart. Het bedrijf uit Doetinchem wordt overgenomen door investeerder Shatho Beheer.

Senefelder Misset is sinds het faillissement van Roto Smeets vorige week werd uitgesproken gewoon open gebleven. Het bedrijf gaat nu in afgeslankte vorm verder met tussen de 160 en 180 voltijdsbanen. Voor het faillissement waren dat er 225. Er werkten in totaal 231 mensen bij de drukkerij.

Senefelder Misset gaat als zelfstandig bedrijf functioneren onder Shatho. De drukkerij zegt het overgrote deel van de klanten te hebben behouden.