Doorsnee huizenprijs blijft boven de 3 ton

Koopwoningen in Nederland wisselden ook vorige maand in doorsnee voor meer dan 3 ton van eigenaar. Door de bank genomen werden huizen voor 302.456 euro verkocht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster. Daarmee waren woningen in april net als in maart 7,7 procent duurder dan een jaar eerder.

In januari stegen de gemiddelde huizenprijzen voor het eerst tot boven de 300.000 euro. Maar in februari dook de doorsneeprijs weer iets onder die grens, om vervolgens in maart weer iets boven de 3 ton uit te komen.

In april werden er alles bij elkaar 17.303 woningen verkocht. Dat is ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. Bezien over de eerste vier maanden van dit jaar lopen de woningverkopen nog wel ruim 5 procent achter vergeleken met een jaar terug. De krapte op de woningmarkt zet al een tijdje een rem op het aantal huizen dat van eigenaar verwisselt.