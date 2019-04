„Doorrekening klimaatakkoord ondoorzichtig”

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft kritiek op de doorrekening van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens directeur Taco van Hoek schat het PBL kosten te laag in en ontbreekt onderbouwing van berekeningen, zo zegt hij in De Telegraaf.

Zijn instituut heeft de doorrekening van het PBL onder de loep genomen, maar vindt die ondoorzichtig. „We kunnen niet zien hoe dingen echt berekend zijn. We weten niet welke uitgangspunten ze hebben genomen. Het is onmogelijk om te zien hoe ze van A naar B lopen, zelfs op hoofdlijnen niet. Kosten en opbrengsten worden niet gescheiden. Allerlei investeringen die nog moeten worden gedaan staan in een basispad dat verder buiten beeld blijft”, aldus Van Hoek.

Ook stelt het PBL volgens hem de toekomst te rooskleurig voor: „Er blijft een beeld dat het allemaal wel meevalt met de kosten, maar dat is niet de realiteit. (...) De belastingbetaler gaat een forse prijs betalen.”