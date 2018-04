„Doorbraak in traject A8-A9”

Door een landschapsplan te maken om een nieuwe verbinding tussen snelwegen A8 en A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam is sprake van een doorbraak in de impasse. Dat zegt branchevereniging voor logistieke bedrijven evofendex.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland pakken samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de handschoen op. De provincie wil de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.

Om het landschapsplan te kunnen opstellen, moeten GS deze zomer uit drie opties over een voorkeursalternatief voor de verbindingsweg besluiten. Een beslissing over het plan volgt volgend jaar.

Evofenedex roept de partijen op om vooral haast te maken. Het uitblijven van de verbinding zorgt volgens de organisatie voor dagelijkse files, verliesuren en een onhoudbare leefomgeving in Krommenie.