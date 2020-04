Door coronacrisis omgevallen taxibedrijf maakt doorstart

Taxibedrijf Taxi Electric maakt een doorstart. Begin april werd de onderneming nog door de coronacrisis gedwongen faillissement aan te vragen. Maar met een nieuwe naam en in afgeslankte vorm wil directeur Wouter Deelman het nog eens proberen.

Het bedrijf rijdt alleen met elektrische taxi’s en richt zich vooral op ritten voor andere bedrijven, zoals KLM, ING, Heineken en diverse hotels. De meeste chauffeurs zijn 50-plussers die vanuit werkloosheid zijn opgeleid tot taxichauffeur. Ook tijdens het faillissement is Taxi Electric blijven rijden, met toestemming van de curator.

Vanaf nu heet de onderneming Travel Electric, wat beter zou passen bij de ambities van het bedrijf. Meerdere partijen waren geïnteresseerd om de onderneming nieuw leven in te blazen. Het bod van Deelman zou het meest aantrekkelijk zijn geweest voor de schuldeisers. „Deze herstructurering is de beste mogelijkheid om het bedrijf financieel gezond te maken nadat de omzet door de coronacrisis in elkaar stortte”, geeft hij zelf aan.

Begin deze maand zei Deelman tegen AT5 dat zijn bedrijf voorheen relatief te veel mensen in loondienst had. Rivaliserende taxibedrijven zouden alleen maar met zelfstandige chauffeurs rijden. Deelman zegt nu met bijna zestig medewerkers verder te gaan, waarbij de chauffeurs als zelfstandige krachten ingezet worden. Hij hoopt later weer meer mensen werk te kunnen bieden. Voorheen reed het bedrijf met meer dan 150 chauffeurs.