„Door btw-verhoging 300 euro duurder uit”

Nederlandse huishoudens zijn door de btw-verhoging volgend jaar gemiddeld zo'n 300 euro duurder uit. Dat hebben economen van ING uitgerekend.

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9 procent, waardoor de inflatie naar verwachting zo'n 0,6 procent extra zal toenemen. Onder andere boodschappen, boeken en theaterkaartjes worden duurder. Tegelijkertijd gaat onder meer de inkomstenbelasting omlaag en stijgen de inkomens waardoor de meeste huishoudens er wel in koopkracht op vooruitgaan.

Volgens ING is de ingreep uiteindelijk goed voor de welvaart. Het bestaan van verschillende btw-tarieven werkt economisch verstorend. Dan gaan consumenten relatief meer kopen van laag belaste producten dan dat ze zouden doen als er maar één tarief zou zijn. De deskundigen van de bank pleiten er daarom ook voor om helemaal af te stappen van de tweedeling van een hoog en een laag btw-tarief, en in plaats daarvan één uniform btw-tarief in te stellen.