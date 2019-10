Donutketen Dunkin’ voorziet hogere jaarwinst

Dunkin’ Brands ziet zijn winst per aandeel dit jaar wat hoger uitkomen na goede resultaten in het derde kwartaal. De Amerikaanse donutketen deed goede zaken in zijn thuismarkt met de verkopen van espresso’s, ijskoffies en ontbijtbroodjes. Ook ijsketen Baskin-Robbins, dat onderdeel vormt van Dunkin’ Brands, beleefde een opmerkelijk succesvol kwartaal in de Verenigde Staten.

Het bedrijf rekent nu op een jaarwinst per aandeel tussen de 2,80 dollar en 2,85 dollar. Eerder stond de prognose tussen 2,71 dollar en 2,78 dollar. Topman David Hoffmann benadrukt in de toelichting op het afgelopen kwartaal dat Dunkin’ goed op weg is met zijn strategie en tevreden is over de behaalde resultaten bij al zijn onderdelen. Onder de streep resteerde ruim 72 miljoen dollar, een groei van bijna 10 procent op jaarbasis.

De opbrengsten liepen op tot bijna 356 miljoen dollar. Dat betekende een groei op vergelijkbare basis van 1,5 procent, net onder de prognose van analisten. Dunkin’ probeert marktaandeel te verwerven in het ontbijtsegment, wat volgens kenners moeilijk is vanwege de fikse concurrentie.