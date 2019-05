Donald Duck en Libelle bij andere drukkerijen

Uitgever Sanoma heeft de vervaardiging van de tijdschriften Donald Duck, Libelle en Veronica Magazine definitief ondergebracht bij twee andere drukkerijen, na het faillissement van drukker Roto Smeets Deventer in april.

Libelle en Veronica Magazine worden (na een overgangsperiode van drie tot vier maanden bij TSB in Duitsland) gedrukt door Senefelder Misset in Doetinchem. Donald Duck gaat naar Walstead in Polen. Volgens Sanoma hebben lezers hun bladen steeds volgens planning ontvangen en hoeven zij zich ook nu geen zorgen te maken over de verschijning.