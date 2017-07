Dollar lager na politieke tegenslag Trump

De dollar ging in waarde omlaag na de nieuwe politieke tegenslag voor de Amerikaanse president Donald Trump over zijn zorgwet. De euro steeg dinsdagochtend tot 1,1520 dollar, het hoogste niveau sinds mei vorig jaar.

In de Senaat is er geen Republikeinse meerderheid voor de nieuwe zorgwet van Trump die Obamacare moet vervangen. Twee Republikeinse senatoren kondigden aan tegen te stemmen. Die nieuwe domper voor Trump vergroot de twijfels op de financiële markten over de haalbaarheid van zijn politieke plannen zoals belastinghervormingen en investeringen in infrastructuur. Door die onzekerheid komt de dollar onder druk te staan.

Bij het sluiten van de Europese beurshandel op maandag was de euro nog 1,1470 dollar waard.