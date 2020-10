Doek valt voor streamingdienst Quibi

Zes maanden na de lancering is het alweer over en uit voor streamingservice Quibi. Initiatiefnemers Jeffrey Katzenberg en Meg Whitman maakten woensdag bekend de stekker uit het platform te trekken.

Quibi moest de streamer worden voor mobiel gebruik. De programma’s waren gemaakt om op telefoons te worden afgespeeld, afleveringen duurden tussen de vijf en tien minuten. De Amerikaanse service ging begin april van start, net toen het woon-werkverkeer voor veel mensen wegviel vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Katzenberg, voormalig Disney-baas en medeoprichter van Dreamworks, wist samen met zijn zakenpartner Whitman 1,8 miljard dollar aan investeringen binnen te halen voor het platform. Het bedrijf strikte onder meer Steven Spielberg, Jennifer Lopez, LeBron James, Idris Elba en Chrissy Teigen voor de programmering.

Katzenberg weet dit voorjaar de tegenvallende resultaten van Quibi, dat toen 1,3 miljoen gebruikers had, volledig aan de coronacrisis. „Is dat de stortvloed aan mensen waar we op hoopten voor de lancering? Het antwoord is nee”, aldus Katzenberg toen tegenover The New York Times. „Dit is niet wat we wilden. Het komt niet in de buurt van wat we wilden.” De cijfers waren op dat moment ook nog vertekend: de streamingservice was de eerste 90 dagen gratis.

De initiatiefnemers lieten woensdag weten dat ze hun aandeelhouders geld zouden teruggeven, maar dat ze personeelsleden moesten ontslaan. De twee gaan op zoek naar kopers voor de meer dan honderd shows die Quibi heeft laten maken.