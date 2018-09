Doek valt definitief voor bloedtester Theranos

Het door schandalen geplaagde Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos houdt definitief op te bestaan. De onderneming trof dit jaar een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC in een zaak die draaide om fraude en misleiding van beleggers. In een e-mail, die in het bezit is van The Wall Street Journal, schrijft de ooit veelbelovende start-up zich op te heffen.

Theranos was een blikvanger in Silicon Valley, mede door topvrouw Elizabeth Holmes. Wegens haar voorliefde voor coltruien en boude uitspraken werd ze vaak vergeleken met Apple-oprichter Steve Jobs. Tegen Holmes loopt nog strafzaak. De onderneming haalde in het verleden honderden miljoenen dollars aan investeringen op voor een vernieuwende bloedtest op basis van slechts één druppel bloed. Uiteindelijk bleek de technologie onbetrouwbaar en bleek dat Theranos het gros van zijn tests uitvoerde met ‘gewone’ apparatuur voor bloedanalyse.

Theranos ziet zich nu genoodzaakt te stoppen omdat het niet kan voldoen aan de voorwaarden voor een lening van 65 miljoen dollar. De naar schatting 5 miljoen dollar die Theranos nog in kas heeft, wordt verdeeld onder andere schuldeisers.