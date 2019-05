Doek valt alsnog voor winkels CoolCat

De kledingwinkels van CoolCat gaan komende maanden alsnog dicht. Eigenaar Retail Beheer, die de kinder- en tienermodeketen onlangs uit faillissement kocht, kiest ervoor om CoolCat alleen als webshop voort te zetten. Waarschijnlijk verliezen hierdoor honderden mensen hun baan.

CoolCat werd in maart failliet verklaard. Daarna volgde een doorstart, waar ook ondernemer en oud-eigenaar Roland Kahn bij betrokken was. Van de oorspronkelijke 80 winkels in Nederland, zou Retail Beheer er 56 voortzetten.

De nieuwe eigenaar koos er bij de doorstart al voor om het winkelpersoneel alleen maar tijdelijke contracten aan te bieden. Bij het in 1979 opgerichte CoolCat werkten voor het bankroet in totaal 1450 medewerkers, waarvan 1180 in Nederland. Voor hoeveel mensen er na de zomer nog werk is, is nog onduidelijk.

Retail Beheer wil de webshop doorzetten onder de naam CoolCat Junior. Daar zal dan alleen nog maar kinderkleding worden verkocht, omdat die kleding online goed liep. De komende periode zal „substantieel” worden geïnvesteerd in de onlineactiviteiten, die volgens het bedrijf ook in andere landen succesvol zijn.

Er wordt daarnaast onderzocht of er met een deel van de winkels van CoolCat nog een nieuwe keten opgezet kan worden. Over dat idee is nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bepaald wat voor producten deze nieuwe retailformule, met werktitel SOHO, dan zou moeten gaan aanbieden. „Het gaat om een volledig nieuw concept waarover wij nu nog niets kunnen melden. Dat geldt ook voor de omvang van de keten”, zegt directeur Jaco Scheffers.

CoolCat raakte in de financiële problemen door moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf schreef al jaren rode cijfers. De warme en lange zomer van vorig jaar en de daaropvolgende zachte winter gaven het laatste zetje. „Ondanks de vele reorganisaties en herstelmaatregelen die binnen het bedrijf zijn getroffen, bleven de fysieke winkels de bedrijfsresultaten jarenlang negatief beïnvloeden”, aldus Scheffers.