Dodelijk ongeval in VS tegenslag voor ontwikkeling zelfrijdende auto

De technische snufjes in zelfrijdende auto’s zijn geen garantie dat er niets meer mis kan gaan. „Het moeilijkste voor zo’n auto is te begrijpen wat hij ziet.”

Dinsdag begonnen tien inspectieauto’s met het scannen van 560 kilometer provinciale weg in Noord-Brabant. De auto’s, beschikbaar gesteld door de provincie, verzamelen met behulp van camera’s informatie over bijvoorbeeld wegmarkering, verkeersborden, zebrapaden, putdeksels en andere objecten op de weg. De gegevens worden in de toekomst gebruikt door zelfrijdende auto’s, zodat die bijvoorbeeld ook bij mist precies weten hoe de omgeving eruitziet.

Noord-Brabant wil de komst van de zelfrijdende auto snel mogelijk maken, zei gedeputeerde Christophe van der Maat bij de aftrap van de proef. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de bedrijven V-Tron en AND.

Twee dagen eerder gebeurde in de Amerikaanse stad Tempe een dodelijk ongeval met een zelfrijdende auto van taxibedrijf Uber. De auto met een niet-actieve chauffeur achter het stuur reed ’s nachts een overstekende vrouw aan. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een zelfrijdende auto een voetganger heeft doodgereden. Uber heeft al zijn experimenten met zelfrijdende auto’s in Amerika opgeschort, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar het ongeluk.

Behalve Uber, dat volgens topman Dara Khosrowshaki alleen winstgevend kan worden als het met minder chauffeurs gaat werken, zijn de meeste automerken bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Ook techbedrijven zoals Waymo en waarschijnlijk Apple houden zich ermee bezig. Waymo loopt voorop. Het Financieele Dagblad meldde woensdag dat dit zusterbedrijf van Google al ruim 4 miljoen testkilometers heeft gereden.

Hoe het ongeluk in Tempe heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Maarten Steinbuch, hoogleraar automotive in Eindhoven, zei tegen de NOS dat een zelfrijdend auto nog moet gaan begrijpen wat hij ziet. „De auto moet snappen dat een lantaarnpaal niet kan oversteken maar een persoon die erachter staat wel. Daar zijn nog veel metingen voor nodig.”