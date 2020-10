Docenten tegen ABP: haal pensioengeld uit fossiele industrie

Een groep docenten heeft maandagochtend gedemonstreerd op het Gustav Mahlerplein in Amsterdam-Zuid voor een fossielvrij pensioen. De leraren willen dat het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, pensioengeld weghaalt uit olie, kolen en gas en stopt met investeren in fossiele bedrijven zoals Shell, Exxon en BP.

„Het is pervers dat het pensioengeld van ons, docenten, die dagelijks bezig zijn om hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen die nou juist de toekomst van leerlingen bedreigen”, zegt aardrijkskundedocent Wieneke Maris. Uit recent onderzoek naar beleggingen in 7000 bedrijven wereldwijd blijkt volgens milieuorganisatie Fossielvrij NL dat pensioenfondsen afscheid kunnen nemen van beleggingen in de fossiele industrie zonder dat rendementen in gevaar komen.

ABP zei in februari de komende vijf jaar de beleggingsportefeuille verder te gaan verduurzamen. Zo wil het fonds in 2021 de beleggingen in kolenmijnen en teerzand hebben afgebouwd. Ook moet 15 miljard euro zijn belegd in duurzame en betaalbare energie en moet de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille 40 procent lager liggen dan in 2015. Volgens Fossielvrij NL staan de meest vervuilende fossiele bedrijven echter nog niet op de uitsluitingslijst, en is daarom druk vanuit pensioendeelnemers nodig.

De docenten hebben hun eisen digitaal overhandigd aan ABP-bestuurslid Xander den Uyl. „Wij vinden het enorm goed dat docenten zo betrokken zijn bij hoe ABP belegt en we onderschrijven hetzelfde doel”, zegt een woordvoerder. „Echter, de weg naar fossielvrij beleggen is wat ons betreft een andere. In plaats van direct uit de fossiele bedrijven te stappen, willen we als langetermijnbelegger eerst het gesprek met die bedrijven aangaan. Wij spreken ze aan op hun beleid en stellen harde eisen. Als de bedrijven onze doelstellingen niet halen of niet naar onze tevredenheid zijn, dan kunnen we eruit stappen.”