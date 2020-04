DNB ziet niets in nieuw systeem voor bankrekeningnummers

De invoering van een systeem met unieke identificatie (alias) voor elk Nederlands betaalrekeningnummer om daarmee overstapdrempels te verlagen is te duur. Dat concludeert toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek op verzoek van minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Overstappen met behoud van een IBAN-nummer is niet mogelijk door de bankcode die in dat nummer zit verwerkt. Met de invoering van een alias, die gekoppeld wordt aan een rekeningnummer, zou de administratieve rompslomp van het overstappen minder moeten worden. Voorwaarde is dan wel dat iedereen de alias gebruikt. Dit moet dan volgens DNB met wetgeving worden afgedwongen.

Bestaande aliassen zoals telefoonnummers en e-mailadressen zijn volgens DNB niet geschikt omdat ze gevoelig zijn voor fouten en onvoldoende stabiel. Bedrijven en consumenten kunnen beslissen hun e-mailadres of telefoonnummer te wijzigen.

Het optuigen van een nieuw systeem kost volgens DNB circa 1 miljard euro, terwijl de verwachte opbrengsten nog niet de helft van dat bedrag zullen zijn. Bij dat laatste gaat het dan om de in geld uitgedrukte tijdswinst van de „beperkte groep overstappers”.

Volgens DNB is het Nederlandse betalingsverkeer ook al relatief efficiënt. Om overstappers bij te staan zouden banken de geldende overstapservices kunnen verbeteren. Consumenten zouden ook al meer van de bestaande overstapregeling gebruik kunnen maken.

Het invoeren van het systeem zou misschien nut kunnen hebben als dit Europabreed wordt ingevoerd. Daarvoor zouden de voor- en nadelen onderzocht moeten worden. „Zo’n systeem zou niet beperkt hoeven te blijven tot het betalingsverkeer, wat de baten ervan zou vergroten”, aldus DNB.