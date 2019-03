DNB wil betaalrichtlijn PSD2 bekender maken

De Nederlandsche Bank (DNB) is een campagne begonnen om uitleg te geven over de Europese betaalrichtlijn PSD2. Volgens die bij veel mensen onbekende regels, die sinds enkele weken in Nederland zijn ingevoerd, kunnen consumenten andere bedrijven dan hun bank toegang geven tot hun betaalgegevens. Ook kunnen bedrijven betalingen verrichten namens klanten.

In onder meer spotjes op radio en televisie, via billboards en met een speciale website legt DNB uit wat de regels precies inhouden. Ook benadrukt de toezichthouder dat de klant zelf bepaalt wat er met zijn gegevens gebeurt.

Bedrijven die toegang willen hebben tot gegevens of betalingen willen verrichten, moeten daarvoor een speciale vergunning hebben. Daarnaast moeten ze regelmatig opnieuw toestemming vragen. Een toestemming voor inzage in betaalgegevens geldt negentig dagen. Toestemming voor het doen van een betaling geldt alleen voor die ene betaling.

Volgens DNB is PSD2 door het vergunningensysteem veilig. Wel moeten klanten zich zelf afvragen of ze een bedrijf wel vertrouwen met hun bankgegevens. Ook waarschuwt DNB consumenten dat ze bedrijven nooit zomaar hun pincode, wachtwoord of identiteitsbewijs moeten geven.