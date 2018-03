DNB vindt ophef bankiersbeloning „ongelukkig”

De recent opnieuw opgelaaide commotie over beloningen en bonussen in de bankenwereld is niet goed voor het vertrouwen in de financiële sector. Dat constateert directeur Jan Sijbrand van De Nederlandsche Bank (DNB). „Daar zijn wij ongelukkig mee als DNB”, verklaarde hij bij de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder.

Onlangs kwam ING met een voorstel om het salaris van topman Ralph Hamers fors op te schroeven. Dat leidde tot heel veel boze reacties en president-commissaris Jeroen van der Veer van ING werd op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven in de Tweede Kamer. De bank heeft het omstreden voorstel inmiddels ingetrokken. Er was ook ophef over de miljoenenbonus die directeuren van NIBC krijgen in verband met de beursgang van de Haagse zakenbank.

Sijbrand wees er desgevraagd op dat zaken als salarisverhogingen erg nauw samenhangen met het vertrouwen in de financiële sector. Dat vertrouwen kreeg een aantal jaar terug nog een flinke knauw door de financiële crisis. De DNB-directeur benadrukt evenwel dat er inmiddels wel het een en ander in de wet is vastgelegd over de beloningen bij banken. De rol van toezichthouder DNB is volgens Sijbrand om die afspraken te handhaven.