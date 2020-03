DNB versoepeld buffereis voor banken om coronacrisis te beteugelen

Nederlandse banken hoeven minder geld in kas te houden bij het verlenen van krediet. Ook wordt de regeling dat banken straks meer kapitaal moeten aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles uitgesteld.

Daarmee komt in een klap 8 miljard euro aan kapitaal vrij, meldde toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. De maatregelen gelden zolang dat nodig is.

De toezichthouder had dinsdag overleg met de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, is het volgens DNB cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren.

DNB legt uit dat Nederlandse banken de laatste jaren extra buffers hebben opgebouwd, mede door de strengere regels die DNB heeft opgelegd sinds de financiële crisis. Doordat ze meer vet op de botten hebben zijn de banken ook beter in staat om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Het totale effect op de kredietverlening kan oplopen tot maximaal 200 miljard euro, aldus DNB. Het is volgens de toezichthouder de bedoeling dat het vrijgemaakte geld wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.

DNB onderzoekt nog mogelijke maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenfondsen en de verzekeraars te beperken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is positief over de maatregelen die DNB treft voor de Nederlandse situatie.

Beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs stond woensdag fors in het rood. Ook de andere Europese beurzen gingen flink omlaag na de koerswinsten van maandag. De onzekerheid rond het nieuwe coronavirus en de vrees dat de pandemie de wereldeconomie in een recessie zal storten, hielden de beurzen in de greep en zorgen al weken voor wilde koersschommelingen. Historische verliesdagen worden opgevolgd door stevige oplevingen. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 3,3 procent in de min.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met relatief stevige winsten gesloten, na de zware koersverliezen op maandag. De Dow-Jonesindex (5,2 procent), de S&P 500 (6 procent) en de Nasdaq (6,2 procent) sloten allemaal hoger af. De aandelenbeurs in Japan zag woensdag richting de slotbel de winst verdampen en eindigde uiteindelijk lager. De andere Aziatische beurzen gingen ook overwegend omlaag.