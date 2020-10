DNB verhuist goudvoorraad naar Haarlem

De voorraad goud en bankbiljetten van De Nederlandsche Bank (DNB) wordt vrijdagavond uit het kantoor in Amsterdam verhuisd. Vanwege de verbouwing van het pand in het centrum van Amsterdam worden de 200 ton aan goudbaren en de strategische voorraad geldbiljetten overgebracht naar Haarlem, waar het in de kluizen van de voormalige drukkerij van Joh. Enschedé wordt opgeslagen.

Bij de verhuizing zijn defensie, de marechaussee en de politie betrokken. DNB laat weten dat voor de verhuizing tijdelijk straten zullen worden afgesloten, maar welke dat zijn wordt uit veiligheidsoogpunt niet bekend gemaakt.

Het goud en de bankbiljetten keren niet meer terug naar Amsterdam. DNB laat in Zeist een nieuw gebouw met kluis bouwen waar het spul op zal worden geslagen vanaf 2023.