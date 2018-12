DNB: vaste baan wint terrein

De vaste baan wint weer terrein in Nederland dankzij de grote vraag naar personeel bij bedrijven. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB), die tevens voorspelt dat de economische groei komende jaren zal afzwakken richting een normaal niveau. Dat laatste betekent wel een stevige verlaging ten opzichte van eerdere economische ramingen.

Volgens de centrale bank zit het aandeel vaste banen in Nederland voor het eerst in tien jaar weer in de lift, terwijl het aandeel flexcontracten licht is gedaald tot zo’n 27 procent. „De vaste baan is duidelijk weer in opkomst”, zeg DNB-directeur Job Swank.

Volgens hem gaan de lonen wel nog wat minder hard omhoog dan je in een krappe arbeidsmarkt mag verwachten. Dat zou kunnen komen doordat vakbonden de laatste jaren vooral op „meer echte banen” hebben ingezet, en iets minder op loonstijging.

Maar het mes snijdt aan twee kanten. Diezelfde krapte op de arbeidsmarkt draagt eraan bij dat Nederland tegen de grenzen van de economische groei aanloopt. Inmiddels ondervindt een kwart van de ondernemers productiebelemmeringen door een tekort aan werknemers.

Nederland heeft verder last van de zwakkere wereldhandelsgroei. Volgens Swank draait onze economie komende jaren nog steeds op volle toeren, maar is de uitbundigheid er een beetje af. De centrale bank rekent voor dit jaar nog steeds op een toename van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) van 2,5 procent, maar de prognoses voor 2019 en 2020 zijn verlaagd naar elk 1,7 procent. In juni werd voor die jaren nog 2,2 en 1,9 procent groei voorspeld.

Swank merkt tevens op dat een deel van de groei te danken is aan het expansieve begrotingsbeleid van het kabinet. Nu heeft de overheid nog een begrotingsoverschot, maar dit zou volgens de ramingen in 2020 een structureel tekort van 0,3 procent worden. Dat laatste vindt Swank niet zo verstandig.

In de voorspellingen ging DNB overigens uit van een rustige brexit. Mocht dat niet lukken dan kan het beeld er heel anders uitzien. De wereldwijde handelsspanningen en andere financiële onrust vormen eveneens risico’s die nog roet in het eten kunnen gooien.