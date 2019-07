DNB: minder valse eurobiljetten gevonden

In de eerste helft van dit jaar zijn in Nederland minder valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald dan een jaar eerder. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB), die opmerkt dat ook wereldwijd een daling te zien was. Het biljet van 50 euro wordt het vaakst nagemaakt.

Van januari tot en met juni werden in Nederland 19.800 valse bankbiljetten gevonden. Dat betekende een daling van 5 procent. Wereldwijd ging het om 251.000 valse biljetten, een zesde minder dan een jaar eerder.

DNB benadrukt dat de kans om een vals eurobiljet in handen te krijgen klein is. Wereldwijd zijn er meer dan 22 miljard echte eurobiljetten in omloop.