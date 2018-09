„DNB liet alarmerend artikel over DSB gaan”

Vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) zijn er geen stappen gezet om de gevolgen van een alarmerend krantenbericht over DSB Bank te verzachten. „We zijn die ochtend wel bezig geweest met de gevolgen van dat artikel, maar de zaken gingen heel snel die dag”, herinnerde Benno van der Zaag zich woensdag op de laatste dag van de verhoren door Dirk Scheringa bij de rechtbank in Den Haag. Hij was destijds hoofd communicatie bij DNB.

De Volkskrant publiceerde maandag 12 oktober 2009 een artikel dat de noodregeling was aangevraagd voor DSB Bank, waarmee de bank onder curatele van de toezichthouder zou komen. Die aanvraag was na het ter perse gaan van de krant door de rechter afgewezen. DNB bracht geen persbericht uit, waarmee een bankrun mogelijk had kunnen worden voorkomen. „We hebben wel over het artikel gesproken, maar vrij snel kwam de tweede aanvraag voor een noodregeling in beeld en die middag hadden we een persconferentie”, zei Van der Zaag.

Na de DSB-zaak heeft DNB maatregelen genomen om in vergelijkbare zaken anders te handelen, bevestigde Van der Zaag. „Daar zijn nu protocollen voor, waarbij het aantal personen dat van de zaak weten beperkt wordt.”

Verder bevestigde Van der Zaag dat toenmalig minister van Financiën Wouter Bos op zondag 11 oktober 2009 tot diep in de nacht bij DNB was. Voor Scheringa’s advocaat Geert-Jan Knoops is de aanwezigheid van Bos belangrijk. „Wat deed hij daar precies? Wat was zijn rol? Dat zouden we graag willen weten.” Of Knoops en Scheringa Bos eventueel ook willen verhoren, wordt pas de komende maanden duidelijk. „We nemen de tijd om deze verhoren goed te verwerken.”