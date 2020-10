DNB: Leengedrag huishoudens risicovol

Ruim 100.000 huishoudens raken bij inkomensverlies binnen een half jaar in financiële moeilijkheden, waarvan 73.000 al na drie maanden. Dat blijkt uit recent onderzoek, geeft De Nederlandsche Bank (DNB) aan.

Deze toezichthoudende instelling publiceerde dinsdag het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit. Daarin stelt zij vast dat het leengedrag van de burger risicovol is. Het aantal huishoudens dat maximaal leent, met name via een hypotheek voor de woning, neemt verder toe. Bij hoge schuldlasten en met weinig geld achter de hand, kunnen betrokkenen snel in problemen komen als de coronacrisis leidt tot inkomensverlies, werkloosheid en dalende huizenprijzen. Vooral zelfstandigen zijn kwetsbaar. In de achterliggende maanden kregen 22.000 huizenbezitters met een hypotheek van hun bank uitstel van betaling.

DNB benadrukt dat het van het grootste belang is dat de economische crisis niet overslaat naar de financiële sector. Tot dusver zijn de banken weerbaar gebleken voor de gevolgen van de virusuitbraak. „Ze zijn voldoende schokbestendig en kunnen hun rol in de kredietverlening blijven vervullen.”

Tweede golf

Maar terwijl de gevolgen van de eerste golf van besmettingen nog niet volledig zijn verwerkt, zorgt de tweede golf die zich nu aftekent voor nieuwe onzekerheid. Beperkingen zijn weer noodzakelijk en het vertrouwen onder consumenten en producenten loopt een nieuwe deuk op. Een en ander dreigt de schade aan de economie verder te vergroten.

Banken kunnen daarin meegesleept worden door een groeiend aantal faillissementen en toenemende verliezen op de uitstaande kredieten, doordat klanten hun rente en aflossing niet betalen. In het ergste geval raken zij zelf in nood en volgt een herhaling van de financiële crisis in 2008. Wel is hun uitgangspositie „aanzienlijk beter” dan toen. Ze zijn beter gekapitaliseerd ofwel ze beschikken over stevigere buffers om tegenvallers op te vangen.

Omvangrijke steunmaatregelen van overheden en centrale banken beperken de effecten van de coronacrisis voor bedrijven en huishoudens. DNB vindt voortzetting ervan op dit moment wenselijk. Maar tegelijk verslechteren door die aanpak de overheidsfinanciën in veel landen en daardoor nemen op middellange termijn de zorgen ten aanzien van de houdbaarheid van schulden toe. DNB acht het daarom geboden „tot een passende exitstrategie te komen zodra de acute fase van de crisis achter de rug is.” De schulden van de private sector zijn eveneens gestegen. De centrale bank wijst erop dat door het steunbeleid ook bedrijven overeind blijven die uiteindelijk niet levensvatbaar zijn. Er kan sprake zijn van „zombificatie”, zoals het in de rapportage wordt aangeduid.

Rente

Andere factoren die risico meebrengen voor de financiële stabiliteit zijn de brexit en geopolitieke spanningen. Voorts bevindt de rente zich op een historisch laag niveau en dat zet de verdienmodellen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen onder druk.