DNB keurt dertien aanbieders van cryptodiensten goed

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in de afgelopen periode dertien registraties van aanbieders van cryptodiensten goedgekeurd. Deze bedrijven mogen vanaf 22 november in of vanuit Nederland virtuele valuta zoals bitcoins verkopen en beheren. Met „een aantal” aanbieders wordt nog gesproken.

Registratie bij DNB is sinds mei verplicht voor alle bedrijven die in Nederland diensten leveren voor het wisselen of opslaan van bitcoins en andere cryptomunten, met een overgansperiode van zes maanden. Dit toezicht is bedoeld om witwassen en financiering van terrorisme via virtuele munten tegen te gaan. Om zich bij DNB te kunnen registreren, moeten bedrijven onder andere aangeven waar hun klanten het ingelegde geld vandaan hebben.

Niet alle aanvragers hebben voor het verstrijken van de termijn een registratie gekregen. „Met de aanvragers bespreken wij wat dit concreet voor hen betekent”, aldus de toezichthouder. „Wij hebben niet als eerste prioriteit handhavend op te treden bij partijen waarvan we met voldoende zekerheid verwachten dat zij op korte termijn voldoen.”

In oktober werd AMDAX als eerste geaccepteerd in het register. Dat bedrijf sprak toen de hoop uit dat een DNB-registratie ertoe zou leiden dat cryptomunten zouden worden geaccepteerd als betrouwbare investering.

DNB liet weten dat er op basis van de huidige inzichten niet te zeggen valt hoeveel geld er in de sector omgaat.