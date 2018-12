DNB: hertoetsing bestuurders ING ligt bij ECB

Het is aan de Europese Centrale Bank (ECB) om de leiding van ING aan een eventuele hertoetsing te onderwerpen in verband met de witwaszaak. Dat meldde een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB) desgevraagd aan het ANP. Hij reageerde daarmee op het eerdere bericht van Het Financieele Dagblad (FD), dat meldde dat DNB zijn handen aftrekt van verdere stappen tegen de bank die eerder voor 775 miljoen euro strafvervolging afkocht.

Volgens de zegsman is de inhoud van het FD-artikel over ING „volledig voor rekening van het FD”, aldus de zegsman. „DNB kan vanuit zijn rol als toezichthouder niets zeggen over individuele instellingen waar het toezicht op houdt en over de beleidsbepalende personen binnen deze instelling.”

Hij zegt verder dat, ongeacht het waarheidsgehalte van het artikel, DNB daar niets over naar buiten mag brengen. „Overigens is de eventuele hertoetsing van beleidsbepalers bij banken onder toezicht van de ECB een bevoegdheid van de ECB zelf”, besluit hij. Die lezing wordt door een woordvoerster van ECB gedeeld.

Ze benadrukt wel dat de ECB in deze samen optrekt met DNB. Op de vraag of de ECB zal besluiten om de leiding van ING opnieuw te toetsen kon ze geen antwoord geven, aangezien ook de ECB niet reageert op individuele gevallen. De ECB treedt ook nooit met dergelijke informatie naar buiten. Dat is aan instellingen zelf.

Gelet op de vereisten die de ECB stelt aan bestuurders van banken is niet gezegd dat er binnen de muren van de toezichthouder in Frankfurt niet gesproken wordt over hertoetsing van de ING-leiding. Bankbestuurders moeten naast kennis en kunde ook een ongeschonden reputatie hebben. Hoewel ING strafvervolging afkocht, is er wel degelijk een smet op het blazoen ontstaan van de bankleiding. Ook DNB meldt dat bij twijfel over de geschiktheid of betrouwbaarheid een hertoetsing kan worden uitgevoerd.

Volgende week is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector. Daar wordt onder meer gesproken over gedrag en cultuur en over toezicht. ING-topman Ralph Hamers en toezichtdirecteur Frank Elderson van DNB zullen aanschuiven bij het rondetafelgesprek, zo staat op de agenda.