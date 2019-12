DNB heeft crisisplannen voor banken niet af

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn plannen voor de afwikkeling van crises bij middelgrote en kleine banken nog niet af. Voor het overgrote deel van die banken liggen al wel plannen klaar, maar die zijn nog niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport.

DNB is enkele jaren geleden in Nederland aangewezen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van crises bij middelgrote en kleine banken. Als die in de financiële problemen komen, moet dat worden afgehandeld op een manier die zo min mogelijk ten koste gaat van overheid en belastingbetaler. Voor de afwikkeling van crises bij grote, internationaal actieve banken is een gemeenschappelijk Europese afwikkelingsraad verantwoordelijk.

De Algemene Rekenkamer is kritisch op de manier waarop het ministerie van Financiën toezicht houdt op deze taak van DNB. De minister heeft geen actueel beeld van de afwikkelingsplannen van DNB. Dat zou je juist wel verwachten bij zo’n relatief nieuwe taak, aldus de onderzoekers.