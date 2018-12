DNB: Groei economie normaliseert komende jaren

De Nederlandse economie zal zich de komende jaren normaliseren. Huishoudens profiteren van de aantrekkende loongroei.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag in een onderzoek naar de economische vooruitzichten voor 2018 tot en met 2020.

De hoogconjunctuur houdt de komende jaren aan, terwijl de groei van het bruto binnenlands product (bbp) afneemt. Terwijl in 2017 het bbp nog met 3 procent groeide, voorspellen de economen dat voor het jaar 2018 een groei van 2,5 procent genoteerd zal worden. Echter, de komende twee jaar schat DNB het bbp in op 1,7 procent.

Dat betekent dat de Nederlandse economie in 2019 en 2020 op volle toeren zal draaien. De bestedingen van overheid en consumenten leveren de grootste bijdrage aan de economische groei, aldus DNB. Huishoudens profiteren van de aantrekkende loongroei, die in 2019 en 2020 een impuls geeft aan de reëel beschikbare inkomens. De onderzoekers verwachten dat de lonen de komende twee jaar stijgen met 3 tot 3,8 procent.

Mede door de langzamere groei van het bbp, zullen de investeringen van bedrijven tot het jaar 2019 afnemen, stelt DNB.

Een forse afname van de groei ziet DNB eveneens bij de woninginvesteringen. Er worden namelijk minder bestaande woningen verkocht.

De werkgelegenheid groeit in 2018 nog krachtig, waarna de werkloosheid in 2019 op een zeer laag niveau afvlakt, tot 3,6 procent van de beroepsbevolking. Echter, het tekort aan arbeidsmarkten is een belemmering voor de economische groei. Ruim een kwart van de ondernemers werd in het vierde kwartaal van 2018 belemmerd door de krapte, zeggen de economen.