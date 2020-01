DNB: datatijdperk vraagt meer aandacht van banken

Het huidige datatijdperk vraagt meer aandacht van de bankensector. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de omgang met alle binnen banken verzamelde gegevens nog te vaak niet op orde en dient de sector op dit vlak nog een slag te maken. De toezichthouder gaat financiële instellingen hier komende tijd nadrukkelijker op aanspreken.

Het komt bijvoorbeeld voor dat data bij de banken in verschillende systemen staan en nog niet goed gekoppeld worden. Daarnaast wil DNB in het bankentoezicht meer aandacht gaan besteden aan vragen als: waarvoor worden bepaalde data gebruikt? Wie heeft er toegang tot de gegevens en wat doet de bank eraan om de data te beveiligen?

De kwestie hangt ook nauw samen met inspanningen in de sector om witwassen tegen te gaan. Algoritmes speuren op basis van data naar criminelen. En als je wil weten in welke risicocategorie bepaalde klanten moeten worden ondergebracht, zijn goede data noodzakelijk.

DNB-directeur Frank Elderson heeft de indruk dat de banken inmiddels op de goede weg zijn met het doorlopen van dossiers en doorvoeren van verbeteringen in hun antiwitwasbeleid. „Maar er is nog wel veel tijd nodig”, benadrukt hij. Elderson wijst er ook op dat de banken achter de schermen werken aan mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Hij hoopt dat zo’n gezamenlijke aanpak het tegengaan van witwassen uiteindelijk efficiënter zal maken.

Banken hadden afgelopen jaren ook al te maken met toezicht op het vlak van data en bijvoorbeeld cybercrime. Maar DNB denkt dat het nodig is om hier meer op te letten. Alles wat met data te maken heeft, speelt een steeds centralere rol en kan vrijwel alle bankdiensten raken, merkt de waakhond op.

Ook is goed omgaan met data belangrijk voor het behouden van het vertrouwen van de consument. Onderzoek wijst uit dat banken op dit vlak nu nog meer vertrouwen genieten dan techreuzen als Google en Facebook, maar dit kan zomaar omslaan. Het verdienmodel van banken zou in de toekomst bovendien onder druk kunnen komen te staan, als bepaalde investeringen in data-analyse en digitalisering nu niet worden gedaan.