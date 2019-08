DNB-baas Knot terughoudend over ingrepen

De Europese Centrale Bank (ECB) hoeft zijn opkoopprogramma van obligaties, de zogenoemde Quantitative Easing (QE), nog niet te hervatten. Dat zei president van De Nederlandsche Bank (DNB) en ECB-lid Klaas Knot.

Volgens hem is de eurozone er momenteel nog niet zo slecht aan toe dat dat nodig is. Daarmee gaat hij in tegen de oplopende verwachting onder economen dat de ECB in september niet alleen de rente verder verlaagt, maar mogelijk ook de QE hervat.

Knot zei wel open te staan voor een renteverlaging. Daarmee sloot hij zich aan bij zijn Duitse collega Jens Weidmann, die een soortgelijk standpunt inneemt. ECB-baas Mario Draghi weet dus dat hij in ieder geval tegenstand van twee ECB’ers kan verwachten als hij QE zou willen hervatten.