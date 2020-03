DNB akkoord met overname verzekeraar Vivat door NN en Athora

De Nederlandsche Bank (DNB) is akkoord gegaan met de overname van verzekeraar Vivat door branchegenoten NN Group en Athora. Vivat is onder andere het moederbedrijf van Reaal, Zwitserleven en Actiam.

Athora en NN kondigden in juni vorig jaar aan Vivat over te nemen van de Chinese investeerder Anbang. Die laatste partij zag zich genoodzaakt een groot aantal activiteiten van de hand te doen, omdat de schuldenlast na een reeks aankopen te groot was geworden.

Athora kwam overeen Vivat over te nemen, om vervolgens de niet-levensactiviteiten zoals schadeverzekeringen over te doen aan NN. Dankzij het groene licht van DNB is de overname naar verwachting in april afgerond. Het akkoord van de Nederlandse bankentoezichthouder volgde op eerdere toestemmingen van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).