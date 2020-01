Dixons Carphone blundert met cijfers over kerstverkopen

De Britse elektronicaketen Dixons Carphone heeft geblunderd met zijn verkoopcijfers voor de kerstperiode. Het bedrijf meldde een omzetgroei van 2 procent, maar moest dat later corrigeren vanwege een ‘administratieve fout’. Eigenlijk was de omzet in de kerstperiode namelijk met 2 procent gedaald.

Dixons Carphone hield de omzet op vergelijkbare basis, waarbij wordt gekeken naar winkels die al een jaar open zijn en zaken als wisselkoersverschillen niet worden meegerekend, overigens gelijk. Het bedrijf zette iets meer om op het gebied van elektronica in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar zag de omzet uit mobiele telefonie daar met 9 procent dalen. Dat kwam wel overeen met de verwachtingen van het bedrijf. Buiten de Britse eilanden voerde Dixons Carphone de verkopen op.

Topman Alex Baldock noemde de resultaten van zijn bedrijf in de feestdagenperiode goed, ondanks een zwakke Britse markt. Onder meer door de onzekerheid over de brexit hielden consumenten de hand op de knip. Ook de toegenomen concurrentie van webwinkels speelt veel winkels parten.