Dividendbelasting blijft heikel punt, ook in debat over Belastingplan

„Ik ben zelden over een belastingplan, waar ongeveer 180 maatregelen in staan, zo lang bevraagd over die ene maatregel die er niet in staat.”

CDA-Kamerlid Omtzigt kon er maandag, tijdens een commissievergadering over het Belastingplan 2019, niet over uit. De vragen die de oppositiepartijen op hem en op staatssecretaris Snel (Financiën) afvuurden, betroffen voor een belangrijk deel het voormalige, omstreden voorstel van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. En hoewel dat plan al enkele weken van de baan is, wilde de oppositie er toch van alles over weten.

Zo vroeg SP-Kamerlid Leijten of een sms’je van Unilevertopman Paul Polman er de oorzaak van was om de dividendbelasting te behouden. „We maken hier geen wetten voor bepaalde bedrijven, maar voor het hele land”, zei Leijten afkeurend.

De oppositie kon zich niet vinden in de plannen van de coalitie om de vrijgekomen 1,9 miljard euro onder meer te besteden aan de verlaging van vennootschapsbelasting. Dat is een „cadeau om multinationals eenzijdig te spekken”, meende PVV-Kamerlid Mulder.

Vlaktaks

Veel kritiek was er ook op het voorstel om inkomstenbelasting via een tweeschijvenstelsel, de zogeheten vlaktaks, te berekenen. „De vlaktaks komt bepaald niet uit de verf”, stelde SGP-Kamerlid Stoffer.

De kortingen die daartegenover staan, bijvoorbeeld de arbeidskorting, vergroten volgens Stoffer de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners.

Ook PvdA-Kamerlid Nijboer was kritisch over de vlaktaks. „Dit belastingplan maakt Nederland ongelijker en oneerlijker. Dat komt door de vlaktaks en de btw-verhoging. Het motto van dit kabinet lijkt te zijn: Eerst het zoet, dan het zuur.”

VVD-Kamerlid Lodders stelde daarentegen dat iedereen er met 1,5 procent op vooruitgaat. Dat komt volgens haar vanwege de belastingverlaging met 5 miljard euro. Volgens D66-Kamerlid Van Weyenberg leidt de vlaktaks tot minder inkomensongelijkheid.

Vereenvoudiging

SGP’er Stoffer vroeg het kabinet om extra steun voor goede doelen. „De verwachting is dat de lagere giftenaftrek ervoor zorgt dat mensen minder gaan schenken.”

Staatssecretaris Snel zal vrijdag reageren op de vragen van de Kamer. Op 12 november zal de Tweede Kamer stemmen over het belastingplan.