„Dit jaar meer appels en minder peren verwacht”

De Nederlandse appeloogst is dit jaar naar verwachting wat groter dan vorig jaar, terwijl er minder peren zullen worden geplukt. Dat zeggen branchepartijen GroentenFruit Huis en NFO op basis van de nieuwe oogstraming. Hiervoor zijn eerder deze maand metingen gedaan in boomgaarden die representatief zijn verdeeld over Nederland.

Waarschijnlijk kan er straks 285 miljoen kilo appels worden geplukt. Dit is 7 procent meer dan vorig jaar. De totale perenpluk wordt juist 6 procent lager ingeschat, op 379 miljoen kilo. Volgens de onderzoekers hangen er momenteel in veel boomgaarden minder aan de bomen.

Of de oogstraming gevolgen heeft voor de prijzen van appels en peren voor de consument, is overigens nog lastig te voorspellen. Daarvoor is het ook van belang hoe vraag en aanbod zich in andere landen ontwikkelen. Vanaf half augustus is de nieuwe oogst van appels en peren beschikbaar.