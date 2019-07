Distributieproblemen houden Asos in de knel

Onlinekledingverkoper Asos rekent dit jaar op een lager dan verwachte winst vanwege aanhoudende distributieproblemen. Het Britse bedrijf kampt al sinds vorig jaar met problemen en heeft meer tijd nodig om orde op zaken te stellen.

Het is al de derde keer in acht maanden dat Asos zijn winstverwachting naar beneden bijstelt. Het bedrijf rekent nu op een brutowinst dit jaar van 30 miljoen tot 35 miljoen pond. Dat is 5 miljoen pond minder dan de vorige verwachting.

De omzet steeg in de afgelopen vier maanden met 12 procent tot 919,8 miljoen pond. In de EU en in de VS drukten de problemen met nieuwe distributiecentra in Berlijn en Atlanta de verkopen. Zowel in eigen land als in de rest van de wereld zaten de verkopen echter flink in de lift.