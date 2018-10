Distributiecentra EMTÉ sluiten deuren

De EMTÉ-distributiecentra in Kapelle en Putten en de vleesverwerkingsfabriek in Enschede zullen volgend jaar hun deuren sluiten. Volgens EMTÉ, dat recent werd overgenomen door Jumbo en Coop, passen de activiteiten niet binnen de toekomstplannen van de kopers.

Het is volgens het bedrijf niet uitgesloten dat medewerkers hun baan verliezen. Bij de betreffende locaties werken 430 mensen. De sluitingen hebben ook effect op de werkgelegenheid op het hoofdkantoor van EMTÉ in Veghel.

Volgens EMTÉ, dat eerder in bezit was van groothandelsbedrijf Sligro, krijgt het personeel de mogelijkheid om bij Jumbo en Coop te solliciteren. Ook is EMTÉ een begeleidingsregeling overeengekomen met de ondernemingsraad van het bedrijf.

Het distributiecentrum in Kapelle sluit naar verwachting in februari. Voor de collega’s in Putten is het vermoedelijk in juni einde oefening. De locatie in Enschede zal aan het einde van het eerste kwartaal haar deuren sluiten. De activiteiten op het hoofdkantoor worden tot 1 juli afgebouwd.