‘Distributie vaccins missie van de eeuw voor luchtvaartsector’

De wereldwijde distributie van vaccins voor het coronavirus zal de grootste logistieke operatie van de eeuw voor de luchtvaart ooit zijn. Dat stelt IATA, de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart. De Britse publieke omroep BBC meldt dat de organisatie al bezig is met een planning in het geval dat er een veilig en effectief vaccin wordt gevonden en geproduceerd.

„Het veilig bezorgen van Covid-19-vaccins zal de missie van de eeuw zijn voor de wereldwijde vrachtluchtvaart-industrie. Maar dat kan niet zonder zorgvuldige planning vooraf. Nu is het de tijd daarvoor”, zegt Alexandre de Juniac, hoofd van de belangenclub. IATA is in gesprek met onder meer luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden, internationale gezondheidsorganisaties en farmaceuten voor plannen voor een wereldwijde luchtbrug. Daarbij wordt uitgegaan van één vaccin per persoon.

De luchtvaartsector, die door de terugval in personenverkeer hard is geraakt, probeert inkomstenverlies te compenseren door zich meer op de vrachtluchtvaart te richten. Het transporteren van vaccins is echter niet hetzelfde als reguliere vrachtluchtvaart.

Niet alle vrachtvliegtuigen hebben bijvoorbeeld de benodigde koelingscapaciteit. Sommige vaccins zullen zelfs bevroren vervoerd moeten worden. Glyn Hugues, hoofd van de cargo-afdeling van IATA, zegt dat er druk plannen worden gemaakt om ook die capaciteit op te schroeven naar het benodigde niveau. Vooral transport naar regio’s waar de vaccins niet kunnen worden geproduceerd zal van belang zijn, voegt Hugues toe. Zo wordt de bezorging van vaccins aan Afrikaanse landen naar verwachting een grote uitdaging.