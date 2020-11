Disney zet nog eens 4000 werknemers op straat

Entertainmentconcern Disney is van plan in de eerste zes maanden van volgend jaar 32.000 werknemers te ontslaan. Dat zijn er 4000 meer dan het bedrijf in september al aankondigde. Het merendeel van de banen verdwijnt bij de pretparkentak van Disney. Door de corona-uitbraak zijn die al geruime dicht of maar beperkt open.

Het hoofd pretparken van Disney, Josh D’Amaro, noemde de beslissing om veel mensen te ontslaan in september nog hartverscheurend. Volgens hem was dat echter de enige mogelijkheid voor het bedrijf gezien de gevolgen van het coronavirus. Het hogere aantal ontslagen dat Disney nu noemt, werd niet via een persverklaring aangekondigd, maar werd door het bedrijf in een officieel document gezet dat bij beurswaakhond SEC werd ingediend.

Bij de Amerikaanse pretparken van Disney werkten voor de uitbraak van corona ruim 100.000 mensen. Een groot deel van de ontslagen werknemers betreft parttimers.