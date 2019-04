„Disney wil volledige controle over Hulu”

Disney werkt aan een volledige overname van streamingdienst Hulu. De entertainmentgigant, die onlangs zijn plannen ontvouwde voor een eigen streamingdienst om daarmee de concurrentie met Netflix aan te kunnen gaan, praat volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC met kabelbedrijf Comcast over de aandelen van Hulu die het nog niet in bezit heeft.

In Nederland is Hulu niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten is het een gevestigde naam. De streamingdienst scoorde vooral met de hitserie The Handmaid’s Tale. Hulu moet een belangrijk onderdeel worden van Disney’s nieuwe dienst Disney+.

Disney verkreeg in maart al een belang van 60 procent in Hulu. Dat belang was onderdeel van de entertainmenttak van 21st Century Fox die voor 71 miljard dollar werd ingelijfd. Vorige week werd het belang vergroot door de aandelen van telecombedrijf AT&T over te nemen. Nu wordt met Comcast gepraat over het resterende belang van 30 procent. Die aandelen zouden ongeveer 4,5 miljard dollar waard zijn.