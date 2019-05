Disney schrijft investering in Vice Media af

Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft de rest van zijn investering in Vice Media afgeschreven. Het ooit veelbelovende mediabedrijf dat ook in Nederland actief is, heeft al enige tijd de wind tegen. Disney heeft een belang van meer dan 20 procent in Vice.

Disney schreef al eerder ruim 150 miljoen dollar van zijn investering in Vice af en zet nu ook een streep door het resterende bedrag van 353 miljoen dollar. De stap is een duidelijk teken dat Disney er minder vertrouwen in heeft dat de investering nog wat gaat opleveren.

Het in Canada opgerichte Vice richt zich met verschillende websites op artikelen en video’s voor jongeren. Het platform slaagde erin de moeilijk bereikbare groep millennials aan zich te binden en groeide daarop als kool. Later liepen de verliezen steeds verder op. Onlangs werd het mes al gezet in het personeelsbestand.