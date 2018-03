Disney bereidt organisatie voor op toekomst

Walt Disney neemt zijn organisatie op de schop om zich meer op internetstreaming en merchandising te kunnen richten. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf richt daarvoor speciaal twee nieuwe divisies op.

Kenners zien in de stap weer een nieuwe aanwijzing dat Disney serieus de strijd aan wil gaan met aanbieder van internettelevisie Netflix. Het was al bekend dat Disney in 2019 met een eigen streamingsdienst zou komen.

De reorganisatie is ook bedoeld om de studio- en televisieproductietak van 21st Century Fox een plekje te kunnen geven binnen het concern. Disney sloot daarover eind vorig jaar een deal met het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch ter waarde van zo’n 66 miljard dollar. Die deal moet nog wel worden afgerond.

Dan zou streamingdienst Hulu, waarvan Disney door de overname meerderheidsaandeelhouder wordt, ook onder de nieuwe streamingdivisie gaan vallen. Die divisie zal overigens geleid gaan worden door Kevin Mayer, de huidige strategiedirecteur van Disney die eerder verantwoordelijk was voor het inlijven van Pixar, Lucasfilm en Marvel.