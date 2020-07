Discriminatie in vacatureteksten; oudere vaak de klos

Energiek, dynamisch en flexibel; iedere werkgever droomt van personeel met deze eigenschappen. Logisch dus dat bedrijven in hun vacatureteksten vragen naar mensen met een frisse blik en met een jonge geest. Daarmee lijkt op het eerste gezicht niets mis. Echter, veel werkgevers beseffen niet dat ze zich hiermee op glad ijs begeven.

Een invaljuf die met haar 74 lentes nog regelmatig voor de klas staat. Een bestelbuschauffeur van 73 die dagelijks door het hele land rijdt. Een 80-jarige schilder die wekelijks nog steeds zonder duizelingen op de ladder staat. Ze passeerden allemaal de revue in de rubriek serie ”Doorgaan” van deze krant. In 2019 verscheen in deze reeks wekelijks een portret van een oudere die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog niets wilde weten van stoppen met werken.

Wie alleen kijkt naar de vele afleveringen die deze rubriek rijk is, zou al gauw geneigd zijn te denken dat het wel snor zit met de arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland. Niets blijkt echter minder waar. Want hoewel er voldoende voorbeelden zijn aan te dragen van mensen die na hun pensioen nog doorwerken, verkeren mensen die juist dicht tegen hun pensioen aanzitten in de gevarenzone.

Daarom maakt Adriana van Dooijeweert (1953), voorzitter van het College van de Rechten van de Mens (CRM), zich zorgen. Werkloze ouderen die solliciteren naar een baan, komen vaak van een koude kermis thuis. Werkgevers hebben volgens haar in de regel immers een voorkeur voor jong personeel. Door een werkgeversbril bekeken, ben je al snel oud. „Vanaf 45 jaar krijgen mensen al te maken met leeftijdsdiscriminatie”, vertelt ze.

Volgens Van Dooijeweert is het vanaf die levensfase voor veel mensen relatief moeilijk om aan een baan te komen. Door de coronacrisis nemen werkgevers hen nu echter nog minder snel in dienst. „De werkloosheid zal door de crisis enorm toenemen. Het zit er dik in dat jongeren het snelst weer werk krijgen en dat ouderen achteraan in de rij komen te staan.”

Het college heeft onlangs ruim 3 miljoen vacatureteksten uit 2019 onder de loep genomen en kwam eind vorige maand met de resultaten van dat onderzoek. Zo’n 70.000 tot 100.000 teksten bleken directe of indirecte leeftijdsdiscriminatie te bevatten. Oudere mensen voldoen hierdoor niet aan de gestelde criteria en vallen daardoor buiten de boot.

Van Dooijeweert kan wel wat voorbeelden noemen van waar het misgaat. „Je kunt hierbij denken aan vacatureteksten waarin wordt gevraagd naar iemand die „past binnen een jong team.” In de praktijk blijkt dat jongeren het best in dat plaatje passen. Maar ook formuleringen als „Je hebt maximaal drie jaar werkervaring” kunnen niet door de beugel. Iemand met een arbeidsverleden van tien jaar komt dan al niet meer in aanmerking.”

Onbewust

Volgens de voorzitter van het college komen de meeste gevallen van leeftijdsdiscriminatie voort uit het feit dat bedrijven zich er vaak niet bewust van zijn dat ze ongeoorloofd onderscheid maken in hun zoektocht naar nieuw personeel. Van Dooijeweert: „Iedereen weet dat discriminatie op basis van afkomst verboden is. Werkgevers wijzen er dan ook vaak op dat ze mensen met verschillende huidkleuren en religies in dienst hebben. Alleen willen ze de groep graag jong en dynamisch houden. Dus gaan ze op zoek naar een jong persoon. Dát mag toch wel, vragen veel werkgevers dan. Maar ze beseffen niet dat dit net zo goed discriminatie is.”

De meeste werkgevers zijn echter goed op de hoogte van het gegeven dat ze in een vacaturetekst niet specifiek mogen vragen naar mensen met een bepaalde leeftijd. Aan een zinssnede als ”We zoeken iemand van 30 jaar of jonger”, of andere vormen van directe discriminatie, zullen veel bedrijven zich dus niet wagen.

In de meeste gevallen gaat het dan ook om indirecte leeftijdsdiscriminatie. Daarin schuilt juist het gevaar. Bepaalde criteria die op het eerste gezicht onschuldig en neutraal lijken, sluiten in werkelijkheid een grote groep senioren uit. Feitelijk zijn dit verkapte oproepen voor jonge mensen.

Toch ziet Van Dooijeweert dat bedrijven aan verbeteringen werken. „In 2017 hebben we hetzelfde onderzoek gedaan. Met algoritmen zochten we toen evenzo naar bepaalde woordcombinaties die duiden op leeftijdsdiscriminatie. Het aantal gevallen van ongeoorloofd onderscheid op basis van leeftijd in vacatureteksten is ten opzichte van 2017 met 10 procent afgenomen.”

Het college wil bedrijven ook helpen met het formuleren van een neutrale vacaturetekst. Van Dooijeweert: „We hebben een vacaturecheck gelanceerd. Werkgevers kunnen op deze website tips vinden om een wervingstekst zonder leeftijdsdiscriminatie op te stellen. In de korte tijd dat deze check beschikbaar is, hebben al behoorlijk wat bedrijven van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.”

Het opstellen van een neutrale wervingstekst is van groot belang, vindt Van Dooijeweert. Niet alleen voor de arbeidsparticipatie van ouderen. Door de vacaturetekst te richten op jongeren kan een bedrijf zichzelf ook behoorlijk te kort doen. „Een wervingstekst waaruit blijkt dat de werkgever eigenlijk een jonger persoon zoekt, kan ouderen ervan weerhouden om op die functie te solliciteren. Maar voor hetzelfde geld is een ouder persoon ondanks zijn of haar leeftijd wél geknipt voor de functie, maar die solliciteert dan dus niet.”

Training

Mede om dit soort situaties te voorkomen, gaat het college ook bij bedrijven langs met de training ”Selecteren zonder vooroordelen.” Ook gemeenten en de politie kunnen deze cursus aanvragen. „We hebben hiervoor ook specifiek trainers opgeleid. Door middel van bijvoorbeeld rollenspellen willen we mensen zich bewust laten worden van sluimerende vooroordelen”, vertelt Van Dooijeweert.

Vooroordelen zijn precies de reden waarom veel bedrijven op zoek zijn naar jonge mensen. Hiermee houden ze zichzelf volgens Van Dooijeweert eigenlijk een beetje voor de gek. „Bedrijven zijn uiteindelijk op zoek naar mensen met een specifieke werkhouding en personen die collegiaal zijn. Vaak denken mensen dat dit typisch jeugdige eigenschappen zijn, maar ouderen kunnen hier net zo goed aan voldoen. Met onze trainingen hopen we dat bedrijven en instanties dit steeds meer gaan inzien.”

De gevolgen van leeftijdsdiscriminatie mogen volgens de CRM-voorzitter beslist niet onderschat worden. „Ouderen die graag willen werken maar nergens aan de slag kunnen, hebben een grote kans op financiële en psychische problemen. We worden in Nederland steeds ouder, dus de groep die het risico loopt op deze klachten wordt eveneens steeds groter.”

Ondanks de zware economische tijden blijft Van Dooijeweert voorzichtig optimistisch over het terugbrengen van leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten. „Het is nu wel alle hens aan dek, want vanwege de crisis zullen werkloze ouderen nog langer zonder werk zitten. Maar als ook de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, LS) een geïntegreerde versie van de vacaturecheck zou gebruiken bij hun controle van bedrijven, hoop ik dat we over tien jaar het aantal discriminatiegevallen in wervingsteksten van bedrijven met zeker de helft hebben teruggebracht.”

Huiverig

Hans Bos, recruiter bij Breevaart Personeel, kan de bevindingen van Van Dooijeweert goeddeels onderschrijven. Het arbeidsbemiddelingsbureau waar hij werkt, helpt veel ouderen aan een baan in de technische branche in de Krimpener- en Alblasserwaard. Een kwart van de portefeuille bestaat uit werkzoekenden van 55 jaar of ouder.

Bos ervaart dat veel werkgevers inderdaad nogal huiverig zijn om ouderen aan te nemen. Vooroordelen spelen hier volgens hem inderdaad een belangrijke rol in. „Ik merk dat bij werkgevers de gedachte leeft dat ouderen toch minder goed met computers overweg kunnen en moderne technische middelen minder snel oppakken. Maar dat vooroordeel klopt in werkelijkheid zeker niet altijd.”

Uiteindelijk kijken werkgevers vooral naar het kostenplaatje, merkt Bos. Hoewel ouderen vaak een hoger salaris hebben, hoeft dat werkgevers volgens hem niet te weerhouden hen toch aan te nemen. „Werkgevers kunnen van de overheid een subsidie krijgen als ze mensen van 56 jaar of ouder in dienst nemen. Daarmee kunnen ze de loonsom wat omlaag brengen. Je hoeft dus niet per se jonger personeel in dienst te nemen om als werkgever goedkoop uit te zijn”, aldus Bos.

Recruiter Bos heeft meer redenen om een lans te breken voor ouderen. „Jongeren laten het nog weleens afweten. Ze komen te laat op het werk of komen plotseling helemaal niet meer opdagen. Ouderen hebben daarentegen meer verantwoordelijkheidsgevoel en ze zijn betrouwbaar. Daarnaast brengen ze heel veel ervaring mee. Dat is in de techniek enorm belangrijk. Jongere werknemers kunnen daar veel van leren. Ouderen blijken in de praktijk ideale leermeesters te zijn.”

Praktijkvoorbeelden van discriminatie

Het College van de Rechten van de Mens controleert op leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten. Deze vormen van ongeoorloofd onderscheid kwam het College dit jaar bijvoorbeeld tegen:

„Je bent tussen de 18 en 25 jaar oud”

Dit is een directe vorm van leeftijdsdiscriminatie. Er wordt namelijk letterlijk gevraagd naar mensen uit een bepaalde leeftijdscategorie. Duidelijker dan dit kan een werkgever zijn voorkeur voor jong personeel niet uitspreken.

„Je volgt een hbo- of wo-opleiding”

In de praktijk zijn het vooral jongeren die een studie volgen. Hiermee vallen veel ouderen, die vaak allang hun diploma op zak hebben, al bij voorbaat af. Een indirecte vorm van leeftijdsdiscriminatie dus. Het lijkt een onschuldig criterium, maar dat is het niet.

„Wil jij ook voor jouw eerste baan de beste keuze maken?”

Ook dit valt onder indirecte discriminatie op basis van leeftijd. Ouderen hebben vrijwel altijd al ervaring opgedaan bij minimaal één werkgever. Met andere woorden; alleen jongeren komen voor deze job in aanmerking.

Vragen naar ervaring mag wél

Veel jongeren die net zijn afgestudeerd, lopen bij hun zoektocht naar een passende baan tegen het probleem aan dat in diverse vacatureteksten wordt gevraagd naar een bepaald aantal jaren aan relevante werkervaring. Omdat recent afgestudeerden hier vaak niet over beschikken, vallen zij buiten de boot. Zeker in de huidige crisistijd levert dit bij veel alumni de nodige frustraties op.

Omdat het vragen naar een maximum aantal jaren werkervaring verboden is, lijkt het logisch dat het vragen naar een minimum aantal jaren werkervaring dat net zo goed is. Maar dat is volgens Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens (CRM), zeker niet het geval. „Voor sommige functies is relevante werkervaring eenvoudigweg een vereiste. Dat is een objectieve eis. Iemand van 58 die op een dergelijke functie solliciteert, mag evengoed worden geweigerd als diegene niet over de juiste werkervaring beschikt. Maar een werkgever mag niet zeggen: je bent 23, dus dan zal je wel geen ervaring hebben. Als het maar geobjectiveerd is, mag een werkgever gewoon naar bepaalde competenties vragen. Dat kan dus ook een minimum aantal jaren aan werkervaring zijn.”