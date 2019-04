„Discriminatie bij sollicitatie komt voor”

Persoonsgegevens spelen altijd een rol in het sollicitatieproces, of je dit nu wilt of niet. Dat zegt een meerderheid van de ondervraagde afdelingen personeelszaken in een onderzoek naar discriminatie van sollicitanten, in opdracht van uitzendbureau Unique.

Vooral leeftijdsdiscriminatie komt relatief veel voor: 4 op de 10 ondervraagden hebben weleens iemand niet uitgenodigd omdat een kandidaat bijvoorbeeld te oud was. Ook iemands woonplaats, foto, geslacht en afkomst kunnen van invloed zijn. Ruim een tiende van de 620 zogeheten HR-verantwoordelijken die zijn geraadpleegd, heeft ooit iemand niet op gesprek gevraagd vanwege een buitenlands klinkende naam.

Unique organiseert voor de tweede keer een ‘Week van het anonieme cv’ voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Om aandacht te vragen voor discriminatie op basis van persoonsgegevens gaan consultants van het uitzendbureau deze week alleen met anonieme cv’s op pad. Daarin staan geen persoonsgegevens van kandidaten. Of dat echt een oplossing is, valt overigens niet te zeggen. De ondervraagden uit het onderzoek reageerden verdeeld op het idee.