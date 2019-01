Discovery en bank naar Nederland om brexit

Meerdere grote bedrijven kiezen Nederland als uitvalsbasis omdat ze door de brexit hun toegang tot de Europese markt verliezen. Het Amerikaanse mediaconcern Discovery gaat in Nederland een Europees hoofdkantoor openen. Ook Norinchukin, een grote Japanse bank, begint hier een vestiging.

De stap van Discovery is ingegeven door de brexit, maar de Amerikanen willen tegelijkertijd hun grote kantoor in het Verenigd Koninkrijk houden. Het is daarom onduidelijk hoeveel mensen er precies in Nederland aan de slag gaan.

Het bedrijf achter televisiezenders als Discovery, Animal Planet en Eurosport heeft in de Britse hoofdstad meer dan duizend medewerkers. Door het openen van de vestiging in Nederland wordt voorkomen dat de zenders in veel Europese landen op zwart gaan na de brexit eind maart. Discovery zal hier onder meer de benodigde uitzendlicenties aanvragen.

Norinchukin wil zich in Nederland vooral bezighouden met projectfinanciering, aanvankelijk met een team van dertig man. Dit had topman Kazuto Oku vorig jaar al een keer gezegd in een interview met Japanse media. De nieuwe vestiging in Amsterdam is nu pas officieel aangekondigd.

Er zijn meer partijen die vanwege de brexit voor een gang naar Nederland hebben gekozen. Zo kondigde beursintermediair Jane Street Financial vorig jaar aan naar Amsterdam te komen vanwege het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Ook andere financiële spelers zoals Tradeweb, NEX Group, Cboe Global Markets en MarketAxess kozen om die reden al voor een kantoor in de stad aan het IJ.

De meest in het oog springende nieuwkomer is het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), een Europees agentschap dat de kwaliteit en veiligheid van medicijnen bewaakt. Daardoor verhuizen honderden medewerkers met eventuele partners en gezinnen van Londen naar de regio Amsterdam.