‘Directie Apollo Vredestein negeert reddingsplan bandenfabriek’

De Indiase directie van Apollo Vredestein negeert een reddingsplan van de ondernemingsraad voor de bandenfabriek in Enschede. In het plan zouden niet bijna 700 banen verdwijnen, maar slechts 200. Dat zeggen de ondernemingsraad van Apollo Vredestein Enschede en vakbond FNV.

In maart kondigde de Indiase directie van Apollo Vredestein een massaontslag aan, waarbij tot 686 banen zouden verdwijnen. De directie van het Indiase moederbedrijf wil dat de Enschedese fabriek zich meer gaat specialiseren. De ingreep is volgens de directie nodig omdat er verlies wordt geleden op het merendeel van de banden die in Enschede wordt gemaakt.

Volgens de ondernemingsraad in Enschede is de fabriek helemaal niet zo verliesgevend als wordt voorgehouden en moet er worden geïnvesteerd in nieuwe machines. De or maakte samen met organisatieadviesbureau Berenschot een eigen plan om meer banen te behouden, waarbij alleen door natuurlijk verloop 200 banen verdwijnen.

„De directie wil steeds meer productie verplaatsen naar Hongarije en India”, aldus een woordvoerder van de or. Naast het schrappen van honderden banen wil de directie van Apollo Vredestein maar voor vijf jaar de garantie geven dat de fabriek openblijft.

Woensdag bood de vice-voorzitter van de ondernemingsraad minister-president Rutte een petitie met handtekeningen aan. Samen met vakbond FNV hoopt de or dat de premier kan helpen. „FNV heeft vertrouwen in Rutte. De Indiase directeur trekt zich niets aan van Nederlandse ondernemingsraad en vakbond. De directeur schreef wel een brief aan Rutte dus we hopen dat hij zijn invloed kan gebruiken”, zegt Ashna Kamta van FNV.