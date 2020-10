Directeur ov-bedrijf Keolis Nederland vertrekt

Frank Janssen, directeur van ov-bedrijf Keolis Nederland, legt op 15 november zijn functie neer. Janssen, die in juni 2019 aantrad, wil volgens een verklaring van het bedrijf tijd hebben „om in zichzelf te investeren”.

Keolis raakte dit jaar een concessie voor het verzorgen van busvervoer in de regio IJssel-Vecht kwijt. Dat gebeurde nadat bleek dat het bedrijf opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt aan de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, waardoor de aanbieding van Keolis er gunstiger uitzag dan aanbiedingen van andere bedrijven. Toen de frauduleuze handeling aan het licht kwam, trokken de provincies de concessie in. Keolis mag totdat er een nieuwe vervoerder voor de regio is gevonden wel op basis van een noodconcessie bussen laten rijden.

Keolis ontsloeg eerder al medewerkers die betrokken waren geweest bij de onjuiste verklaringen. Onder hen waren de operationeel directeur en een lagere manager. Het bedrijf meldde in juni dat Keolis zou gaan werken aan structurele verbetering van de integriteit om toekomstige onregelmatigheden te voorkomen. „Janssen heeft Keolis door een uitdagende periode geleid”, verklaart de regionaal directeur van Keolis Benelux donderdag. Janssen zegt zelf dat hij het „een goed moment vindt om afscheid te nemen nu Keolis zich weer op de toekomst kan richten.”